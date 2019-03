Respostas Rápidas: O desconto nos passes está em risco?

O que temem as operadoras de transportes?

As transportadoras estão apreensivas perante efeitos colaterais da redução tarifária dos passes no seu orçamento. O presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e administrador do grupo Barraqueiro pretende que o Governo compense estas empresas atempadamente, caso contrário arriscam-se “a ficar sem dinheiro para pagar salários e combustível”, de acordo com a notícia avançada pelo “Expresso” na edição deste sábado. Luís Cabaço Martins denuncia que o Estado não pagou no trimestre deste ano e, se a dívida se mantiver, “vai pôr em causa todo o sistema de transportes coletivos”.

Em resposta ao jornal do grupo Impresa, o Governo assegurou que as empresas serão pagas. “As transferências serão feitas atempadamente, inclusive com adiantamento, logo a partir de abril”, disse José Gomes Mendes. O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente referiu ainda que “os pagamentos têm sido feitos de acordo com as previsões feitas em Orçamento do Estado” e que “sempre que há variações na procura, é necessário fazer a respetiva análise e, cumprindo os calendários orçamentais, proceder aos pagamentos devidos”.

Houve adiamentos na redução do preço dos passes?

Sim. Fonte do Ministério do Ambiente disse à agência Lusa que cinco das 21 Comunidades Intermunicipais (CIM) – que ficarão de definir localmente qual o valor do desconto que aplicarão nas viagens – adiaram a redução para maio. Trata-se de Leiria, Terras de Trás-os-Montes, Alentejo Litoral, Algarve e Tâmega e Sousa. Os portugueses que residem nas outras CIM começam a pagar menos pelos transportes no próximo dia 1 de abril, incluindo aqueles que moram nas duas maiores Áreas Metropolitanas (de Lisboa e do Porto).

Quem beneficiará dos descontos nos transportes?

O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente disse esta semana que, a partir de 1 de abril, cerca de 85% dos portugueses já beneficiarão de descontos nos transportes, uma percentagem que deverá atingir os 100% no primeiro dia de maio. O governante referiu ainda que mais de 80% da verba do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) será utilizada para “redução transversal a todos os passageiros”, mas existem outras medidas adotadas pelas autoridades de transportes, como gratuitidade para jovens, reduções para idosos e passes família. A iniciativa está inserida no PART, que conta com 104 milhões de euros do Fundo Ambiental, através do Orçamento do Estado, e terá a comparticipação de 12 milhões de euros dos municípios.