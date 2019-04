Respostas rápidas: O que dizem as agências de ‘rating’ sobre as eleições em Portugal

Com eleições legislativas em Portugal marcadas para outubro, as avaliações das agências de notação financeira têm incluído uma análise sobre o impacto dos resultados eleitorais na estabilidade do país. A dívida soberana portuguesa será avaliada mais quatro vezes antes das eleições: a próxima agência a pronunciar-se sobre Portugal será a Fitch a 24 de maio, seguida pela Moody’s a 9 de agosto. A 13 de setembro será a vez da Standard&Poor’s e a 4 de outubro a DBRS deverá voltar a pronunciar-se sobre Portugal.

DBRS

A agência canadiana, que subiu esta sexta-feira o ‘outlook’ do rating de Portugal para ‘positivo’, antecipa que a situação política em Portugal permaneça “estável” independente dos resultados eleitorais.

“Independentemente do resultado eleitoral, a DBRS espera que a dinâmica política permaneça amplamente estável, uma vez que o apoio popular continua centrado nos principais partidos políticos pró-europeus”, refere no relatório.

A DBRS realça ainda a projeção da Eurosondagem de março de 2019, que coloca o PS a liderar os resultados. “O PS deverá superar os resultados alcançados em 2015 em cerca de cinco pontos percentuais. Se esses resultados se mantiverem, o PS não conquistará uma maioria absoluta, o que exigiria a formação de outro governo de coligação”, salienta.

A agência realça ainda que “Portugal beneficia de um sistema político globalmente estável” e que apesar de “a posição minoritária do governo tenha levantado dúvidas no passado sobre a sua capacidade para manter uma estratégia orçamental duradoura a longo prazo” o governo assegurou o cumprimento das regras orçamentais.

Standard & Poor’s

A S&P subiu a notação da dívida soberana portuguesa em março para ‘BBB’ com perspetiva estável. Apesar de não se pronunciarem no relatório que acompanhou a avaliação sobre os possíveis impactos dos resultados das legislativas, assinalam que pressões para aumentar a despesa podem ressurgir com as eleições.

A agência norte-americana alerta que “antes das próximas eleições legislativas, as pressões de despesa podem ressurgir, particularmente nos salários públicos”. Apesar disso, diz estar “bastante confiante” de que o Governo irá reduzir o défice ainda este ano para entre 0,2% a 0,3% do PIB, com um “controlo das despesas dos ministérios e revisões das despesa.

A agência de notação norte-americana diz ainda que “a consolidação orçamental tem sido outra política económica prioritária”, estimando um défice entre 0,5% a 0,6% do PIB no ano passado, em linha com as metas do Governo.

Fitch

Na última avaliação, em novembro, a Fitch manteve inalterada a notação da dívida portuguesa no segundo grau de investimento (BBB), com perspetiva estável. A avaliação da agência refletiu sobretudo a análise ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), pelo que as referências às próximas eleições foram ainda escassas.

No entanto, afirmou que alguns compromissos no lado da despesa reflete o aproximar das eleições. Ainda assim, assinala que o OE2019 “reforça o forte registo do Governo socialista no atingir das metas orçamentais desde 2015”.