Respostas rápidas: Quais são as estimativas de Bruxelas para a economia nacional?

A Comissão Europeia reviu a estimativa sobre o crescimento da economia portuguesa?

Não, Bruxelas manteve as projeções de crescimento da economia portuguesa para este ano. O executivo comunitário estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,7% este ano, tal como na análise de fevereiro. Já para 2020 antecipa uma expansão da economia de 1,7%. As previsões ficam abaixo da meta do Governo, no Programa de Estabilidade, no qual estima um crescimento de 1,9% em ambos os anos.

Qual é a estimativa de Bruxelas para o défice português?

A Comissão Europeia estima que Portugal registe um défice orçamental de 0,4% do PIB este ano, 0,2 pontos percentuais acima da meta do Governo. O executivo comunitário está também menos confiante do que o Governo – que prevê um excedente de 0,3% – e estima que Portugal registe um défice de 0,1%.

A dívida pública irá continua a cair?

Bruxelas está confiante que sim, embora as previsões sejam menos otimistas do que as inscritas pelo Governo no Programa de Estabilidade. A CE projeta que a dívida pública se fixe em 119,5% do PIB este ano e em 116,6% no próximo ano, que compara com as previsões do Governo de 118,6% e 115,2%, respetivamente.

Qual é a projeção sobre a inflação?

Bruxelas estima que a inflação se fixe em Portugal em 1,1% este ano, que compara com os 1,3% previstos em fevereiro. Já para o próximo ano mantém as estimativas do último relatório e prevê que acelere para 1,6%.

A CE está otimista sobre a queda do desemprego?

A instituição liderada por Jean-Claude Juncker antecipa que a taxa de desemprego em Portugal caia para 6,2% este ano, registando uma nova descida em 2020 para 5,7%.