Respostas Rápidas: Quanto é que os bancos cobram pelas transferências imediatas?

Em que consistem as transferências imediatas?

As transferências imediatas são definidas pelo Euro Retail Payments Board (ERPB) como soluções de pagamento eletrónico que abrangem empresas e particulares, e estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Esta solução torna possível o processamento de operações de transferência entre bancos, disponibilizando o crédito na conta do Beneficiário e a confirmação ao Ordenante, num espaço de 10 segundos após o envio da ordem de pagamento.

Porque surgem as transferências imediatas?

As transferências imediatas são uma resposta às necessidades do mercado de pagamentos, dinamizadas pelos Bancos Centrais – com enfoque no Banco Central Europeu (BCE) –, quer pelas novas expectativas geradas pelos clientes bancários, num contexto de processo de transformação digital, quer como resposta do setor bancário aos novos players do mercado de pagamentos.

Estas soluções estão atualmente a ser implementadas por todo o mundo, sendo que na Europa o arranque teve início no Reino Unido e nos países nórdicos, fora da zona euro. Após a conclusão da migração para a SEPA, e sob a liderança do BCE, que propôs nova definição do sistema e definiu uma visão estratégica e abordagem ao mercado, a maioria dos processadores dos países do euro avançaram com projetos de implementação de soluções de transferências Imediatas.

Em que contexto surge o serviço de transferências imediatas desenvolvido pela SIBS para o mercado nacional?

A SIBS FPS desenvolveu, conjuntamente com as instituições bancárias participantes /prestadores de serviços de pagamento (PSP), uma oferta integrada de serviços de pagamento – Instant Payments Solution (IPS), disponibilizando simultaneamente um conjunto de funcionalidades complementares fundamentais para o processamento de transferências imediatas.

Posso fazer uma transferência imediata fora do espaço nacional?

Atualmente ainda não. A solução desenvolvida permite apenas transferências imediatas emitidas e recebidas entre os bancos nacionais que participem na SIBS e que tenham aderido à solução. Contudo, o mercado nacional está atento à solução, apresentada pelo Banco Central Europeu, designada por TIPS – TARGET Instant Payment Settlement, que tem como principal objetivo permitir as transferências Imediatas Transfronteiriças.

As transferências imediatas são uma solução de transferências distinta de SEPA, mas foram tecnicamente desenvolvidas tendo já em conta requisitos compatíveis com SEPA, permitindo que no futuro, possa evoluir-se de transferências imediatas nacionais para internacionais

Assim, é objetivo da SIBS e dos Bancos participantes que a atual solução nacional evolua para uma solução internacional.

Quais são as diferenças entre as transferências imediatas e o MBWay?

O MB WAY é solução desenvolvida pela SIBS que permite fazer compras e transferências imediatas através de smartphone ou tablet. Para tal o utilizador tem de aderir ao serviço num Multibanco ou no homebanking e associar um cartão bancário ao seu número de telemóvel.

Este serviço funciona através de uma app desenvolvida pela SIBS especificamente para o efeito, operando apenas entre cartões com a vertente multibanco com um limite máximo de 750€ por operação.

Trata-se de uma solução desenvolvida para uma utilização específica, e não para um âmbito geral como acontece com as transferências Imediatas ou SEPA, que são iniciadas através de uma conta à ordem e têm um limite de 15.000.

Quais os custos nos principais bancos para transferências online?

Internet (mobile) MB Way SEPA (internet/mobile) Imediata (internet) Banco CTT Isento – Isento – Bankinter 0,52 euros Isento 0,52 euros 0,52 euros BCP 1,04 euros 1,352 euros 1,04 euros – BPI 1,04 euros 0,208 euros 1,04 euros 2,08 euros CGD 0,52 euros 0,208 euros 0,52 euros – Crédito Agrícola Isento 0,65% 2,90 euros – EuroBic 1,04 euros – 1,04 euros – Montepio 1,04 euros 0,208 euros 1,04 euros 1,56 euros Novo Banco 1,04 euros 0,150 euros 1,04 euros – Santander Totta 1,30 euros 0,0624 euros 1,30 euros 1,768 euros

*valores mais baixos aplicáveis a operações interbancárias feitas por clientes particulares, com Imposto de Selo incluído.