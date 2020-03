Respostas Rápidas: Quem tem direito ao subsídio de doença?

Segundo consta no Guia Prático do Instituto da Segurança Social, o Subsídio de Doença “é um apoio pago em dinheiro para compensar a perda de rendimentos do trabalhador que não pode trabalhar temporariamente por estar doente”.

Têm direito a este apoio os seguintes beneficiários:

“Trabalhadores por conta de outrem (a contrato) a descontar para a Segurança Social, incluindo os trabalhadores do serviço doméstico.

Trabalhadores independentes (a recibo verdes ou empresários em nome individual).

Beneficiários do Seguro Social Voluntário que:

Trabalhem em navios de empresas estrangeiras (trabalhadores marítimos e vigias nacionais);

Sejam bolseiros de investigação científica.

Beneficiários a receberem indemnizações por acidente de trabalho ou doença profissional que estejam a trabalhar e a fazer descontos para a Segurança Social e desde que o valor da indemnização seja inferior ao subsídio de doença (o subsídio de doença é igual à diferença entre o valor do subsídio e o valor da indemnização).

Beneficiários a receberem pensões por acidente de trabalho ou doença profissional desde que estejam a trabalhar e a fazer descontos para a Segurança Social.

Beneficiários a receberem pensões com natureza indemnizatória desde que estejam a trabalhar e a fazer descontos para a Segurança Social.

Beneficiários em situação de pré-reforma que estejam a trabalhar e a fazer descontos para a Segurança Social.

Trabalhadores no domicílio.

Pensionistas de invalidez ou velhice em exercício de funções públicas desde que não estejam a receber a pensão (pensão suspensa).

Trabalhadores pertencentes ao grupo económico Banco Português de Negócios (BPN).”

