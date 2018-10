Respostas Rápidas: Web Summit mais dez anos em Portugal. Que impacto económico podemos esperar?

Ler mais

Que impacto económico gerou a Web Summit em 2017?

O Executivo socialista estima, com base nos dados da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que a edição de 2017 tenha gerado um impacto de, pelo menos, 300 milhões de euros. “Do ponto de vista de impacto direto, é estimado que, durante a semana da Web Summit, tenham sido gerados cerca de 300 milhões de euros, só nos serviços diretamente relacionados – hotelaria, transportes, entre outros”, disse na altura a secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehman.

Quais eram as outras cidades na corrida para receber o evento?

Bilbau, Madrid, Valência, Londres, Paris, Berlim, Dubai, Hamburgo e Munique estariam, a par de Portugal, na corrida para receberem o evento de tecnologia com origem na Irlanda.

Qual é o calendário do evento deste ano?

O evento arranca na tarde de segunda-feira, dia 5 de novembro, com a sessão de abertura liderada por Paddy Cosgrave (a partir das 18h30), cofundador e CEO da Web Summit. No dia seguinte, a partir das nove horas, começam os painéis de debate e com ‘speakers’, divididos por vários palcos, como a Startup University ou a Panda Conf. “Can Apple save the environment?” ou “Real Emotions shape the future” são alguns dos debates a que pode assistir.

Já a manhã de dia 7 de novembro arranca com uma apresentação de promissoras startups presentes no festival de tecnologia. Ao longo deste dia poderá ainda assistir a debates sobre a Inteligência Artificial, social media, computação ou o futuro do dinheiro. Já na quarta-feira, dia 8, entram em ação temas como as criptomoedas, blockchain ou smart cities.

Quando é que a Web Summit chegou a Portugal?

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda onde decorreram as seis primeiras edições antes de se ter mudado em 2016 para Lisboa por três anos.

Qual foi o impacto da última edição para Lisboa?

Segundo a organização da Web Summit, na segunda edição do evento em Portugal participaram 59.115 pessoas de 170 países. O evento decorreu entre 6 de novembro (embora no fim de semana anterior já tenham existido iniciativas) e 9 de novembro na zona do Parque das Nações.

O número de compras e de levantamentos no multibanco em Lisboa na semana em que se realizou a última edição da cimeira de tecnologia Web Summit, entre 4 e 9 de novembro do ano passado, aumentou 56% e 11% face a 2016, respetivamente.