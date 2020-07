Resseguradora da Sonae compra Reinsurance Solutions

A MDS, multinacional portuguesa líder na consultoria de riscos e seguros, do grupo Sonae, concluiu a aquisição da maioria do capital da Reinsurance Solutions, reforçando a sua atividade na área da corretagem de resseguro onde já está através da MDS RE.

A atividade de resseguro do grupo passa a ser responsável pela colocação de mais de 30 milhões de euros de prémios com origem em sete países. Pois com esta operação a carteira de prémios de resseguro do Grupo MDS passa a ascender a cerca de 32 milhões de euros, com origem em países como Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, Tunísia, Líbano e Brasil.

“A aquisição de dois terços do capital da Reinsurance Solutions enquadra-se na estratégia de desenvolvimento do Grupo MDS, que prevê o crescimento orgânico das várias unidades de negócio, mas também a realização de aquisições que acrescentem valor ao seu portefólio”, adianta o comunicado.

José Manuel Dias da Fonseca, CEO Global do Grupo MDS, afirma na mesma nota que “a Reinsurance Solutions é uma empresa com um forte conjunto de competências no desenvolvimento de soluções de resseguro tailor made e com uma carteira de clientes relevantes que passam a beneficiar da integração no Grupo MDS. Somos líder de mercado em Portugal, temos posições de liderança no Brasil, em Angola, e estamos presentes em mais de 100 países. Somos também o único broker Lloyd’s de língua portuguesa, o maior mercado de seguros especializado do mundo, o que nos permite oferecer soluções únicas aos clientes em Portugal e no mundo”.