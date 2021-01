Restrições impostas pelo Governo nas viagens não se aplicam à Madeira, garante presidente do executivo regional

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, confirmou que as restrições nas viagens, que foram decretadas pelo Governo da República, não estarão em vigor na Madeira.

O governo nacional decidiu colocar limitações nas deslocações dos portugueses, entre 31 de janeiro e 14 de fevereiro. Isto inclui deslocações por qualquer via como rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial, ou marítima, conforme foi anunciado pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

No âmbito do Estado de Emergência vai também existir a “reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e a possibilidade de suspensão de voos e a determinação de confinamento obrigatório de passageiros à chegada quando a situação epidemiológica assim o justificar para evitar um crescimento dos casos” e também a reposição do “encerramento de fronteiras, o que significa que as fronteiras terrestres estão limitadas a um conjunto de exceções”.