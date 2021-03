Resultado liquido do grupo Ageas Portugal cresceu 36% 2020

O grupo Ageas Portugal registou em 2020 um crescimento homólogo de 36,1% no resultado liquido, para 150,8 milhões de euros, revelou o grupo segurador esta segunda-feira.

Em comunicado, o grupo segurador refere que se tratam de “resultados sólidos” apesar do contexto pandémico. “Este crescimento deve-se em grande parte à libertação de provisões técnicas dos seguros de vida, com um impacto nos resultados líquidos de cerca de 36 milhões de euros”, lê-se.

No último ano, o volume de negócios ascendeu a 1,6 mil milhões de euros, no total conjunto dos ramos ‘vida e não vida’. A Ageas Portugal salienta que, apesar da “forte contração” do mercado segurado português, sentiu “um crescimento no ramo não vida de 5,2%, para os 775 milhões, e um decréscimo no ramo vida de 42,8%, para os 801 milhões, ambos alinhados com a tendência do mercado, mas com um melhor resultado em não vida”.

O presidente executivo do grupo Ageas Portugal, Steven Braekeveldt, aponta que em 2021, “tal como aconteceu em 2020”, o grupo segurador espera “observar um aumento da inovação, da sustentabilidade e uma ânsia inesgotável para atingir o sucesso”, tendo em conta os desafios gerados pela pandemia da Covid-19.

No final de 2020, o rácio de solvência da Ageas Portugal era de 252%.

O grupo Ageas Portugal controla as marcas Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Direto (atividade seguradora), bem como as marcas Go Far, Kleya, Clínica Médis, Ageas Repara e Mundo ageas. Atualmente, o grupo segurador tem uma quota de mercado global de 15,6%. No ramo ‘vida’, a quota ascende a 17,6% e no ramo ‘não vida’ a quota de mercado é de 13,9%. O número de trabalhadores deste grupo é de 1.281, sendo que o número global de clientes aumentou em 1,7%, para 1,8 milhões.

A 24 de fevereiro, o grupo Ageas anunciou que o seu resultado liquido crescera 16%, para 1.141 milhões de euros, em 2020. O grupo salientou que os resultados do ramo ‘vida’ atingiram 569,5 milhões de euros no ano passado, menos 32% do que no ano anterior, e 390,6 milhões de euros no ramo ‘não vida’, mais 49% do que em 2019.

O volume de negócios do grupo, a nível mundial, ascendeu a 35.571,7 milhões de euros em 2020, mais 1% que em 2019.