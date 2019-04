Resultados da banca impulsionam Wall Street

Os três principais índices norte-americanos abriram a última sessão da semana a subir, impulsionados pelos resultados do JP Morgan e do Well Fargos.

O industrial Dow 30 avança 0,98% para 26.399,13 pontos, o S&P 500 ganha 0,63% para 2.906,58 pontos e o tecnológico Nasdaq valoriza 0,46% para 7.983,85.

Os resultados do JP Morgan do primeiro trimestre do ano eram dos mais esperados da earnings season norte-americana’, com os investidores e analistas expectantes atentos a possíveis sinais sobre os próximos meses. O maior banco de ativos nos EUA viu os lucros crescerem 5% para 9,18 mil milhões de dólares, à boleia das crescentes taxas de juro, ainda que tenha registado uma queda nas receitas comerciais.

Já o Well Fargos viu as receitas totais do grupo acima do esperado, com uma faturação total de 21.600 milhões de dólares, acima das expectativas.

“Até agora, quatro das cinco empresas americanas que divulgaram as suas contas trimestrais bateram as expetativas, o que é um bom precedente, embora não seja representativo. Esta é a variável que nos leva a crer que iremos efetivamente fechar a semana com uma ligeira subida”, sinalizou a nota da equipa de mercados financeiros do Bankinter.

No mercado petrolífero, petróleo Brent avança 0,86% para 71,44 dólares, enquanto o petróleo bruto WTI valoriza 1,12% para 64,29 dólares.

(Cotações retiradas às 14h39)