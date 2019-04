Reunião sobre a greve dos motoristas dos materiais perigosos aprova alargamento de serviços mínimos

A reunião de oito horas (começou às 17 horas) que decorreu no Ministério do Trabalho Segurança Social e Solidariedade entre a Antram e o sindicato dos motoristas de materiais perigosos, terminou. O preâmbulo da reunião era o alargamento dos serviços mínimos para o resto do território, mais abrangentes e reforçados. “A estabilidade das regras é essencial para dar confiança aos investidores”, disse.

A RTP3 notícia que o alargamento dos serviços mínimos ao resto do país foi acordada na reunião.

Os representantes dos motoristas e dos empregadores estiveram a discutir com o Governo o alargamento dos serviços mínimos a todo o país. A reunião é mediada pelo ministérios do Trabalho e do Ambiente.

Os serviços mínimos decretados devido à greve dos motoristas de matérias perigosas vão ser alargados a todo o país, prevendo-se a realização de 40% das operações normais de abastecimento de combustíveis, foi hoje anunciado.

Depois de uma longa reunião que começou na tarde de quarta-feira e se prolongou pela madrugada, Pedro Henriques, do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosos (SNMMP), explicou que a greve vai manter-se e que as partes vão voltar a reunir-se durante o dia de hoje.

A reunião, que decorreu no Ministério do Trabalho, em Lisboa, contou com a presença da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e do Governo.

O fim da greve ainda não tem data.