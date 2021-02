Revolut Business passa a permitir pagamentos com QR codes

A Revolut Business avança com os pagamentos com recurso a códigos QR para tornar mais fácil para as empresas aceitarem pagamentos presenciais de forma imediata. “Apesar deste sistema se destinar a pagamentos físicos, funciona como método de pagamento sem contacto, salvaguardando o ainda necessário distanciamento social à luz da pandemia”, diz a empresa financeira.

Os clientes Revolut Business no Reino Unido, Áustria, Bélgica, França, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia, Bulgária, Croácia, República Checa, Estónia, Finlândia, Grécia, Hungria, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Eslováquia e Eslovênia já têm esta funcionalidade disponível.

Esta iniciativa surge depois do anúncio, no final do ano passado, do lançamento de uma solução de pagamentos remotos para clientes.

“Numa altura em que Portugal vive ainda sob fortes medidas restritivas devido à Covid-19, à medida que os empresários, comerciantes ou prestadores de serviços se preparam para o eventual fim do confinamento geral, no próximo mês de Abril, esta funcionalidade fica disponível para todos os clientes Revolut Business – que são já mais de 500 mil em todo o mundo”, revela a Revolut.

Os empresários podem assim gerar os QR codes a partir dos seus telemóveis, na app Revolut Business, sem ser necessário adquirir um Terminal de Pagamento Automático específico para o efeito.

“Esse recurso sem contacto permite pagamentos instantâneos, requerendo para isso apenas uma ligação à Internet, por forma a garantir que o pagamento foi realizado com sucesso na presença do cliente. Na prática, os comerciantes usam a sua app Revolut Business para gerar um código QR que o cliente pode digitalizar com a câmara do seu telefone”, explica a empresa.

Os clientes Revolut Business podem escolher a moeda, o valor e uma descrição para o pagamento.

O cliente receberá um aviso para pagar com Apple Pay, Visa ou Mastercard e poderá concluir o pagamento no seu próprio dispositivo iOS ou Android. Para ativar os códigos QR, os clientes Revolut Business precisam de atualizar a sua app para, pelo menos, a versão 2.28 na loja iOS ou Android.

Os clientes Revolut Business também precisam de se inscrever para ter uma conta de comerciante na sua conta Revolut Business. Assim que a inscrição for enviada, a equipa da Revolut Business analisa o pedido e contacta o utilizador empresarial, informando-o sobre o resultado e as próximas etapas, explica a Revolut.

Paulo Guichard, Product Owner de Acquiring na Revolut, diz em comunicado que “a popularidade dos códigos QR aumentou dado que este método de pagamento é rápido, simples e permite às pessoas fazer pagamentos físicos mantendo, ainda assim, um distanciamento de segurança, algo que se tornou essencial durante a pandemia global. Removemos ainda a necessidade de exigir dispositivos ou hardware adicionais, já que todos os empresários que usam a app podem aceitar pagamentos de forma imediata através de um meio seguro e eficaz”.