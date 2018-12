Ribeira Brava aprova regulamento de apoio ao doente oncológico

A Ribeira Brava aprovou, em reunião de câmara, um regulamento de apoio ao doente oncológico, proposta apresentada pelo JPP.

O partido mostrou o seu agrado com esta aprovação salientando que o objetivo da proposta passou pela “melhoria das condições de vida destes doentes” neste difícil momento da sua vida.

“O Juntos pelo Povo conhece de perto as dificuldades económicas que estes doentes enfrentam, e que se vão agravando com o prolongar do tratamento e por essa razão, propôs que se criasse um apoio financeiro diário aos doentes oncológicos que necessitem sair da Região para fazer tratamentos ou exames médicos”, realça.

O JPP refere que esta medida vai “possibilitar o apoio de forma mais próxima” a estes agregados familiares, e expressou o seu lamento por a implementação desta medida ter sido rejeitada a toda a Região Autónoma.