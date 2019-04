Ribeira Brava recebe 3,2 milhões de euros para co-financiar obra de requalificação

O Governo Regional e o município Ribeira Brava estabeleceram um contrato-programa no valor de 3,2 milhões de euros para co-financiamento de uma obra de requalificação decorrente dos estragos provocados pelo temporal de 20 de fevereiro, na Avenida Engenheiro Ribeiro Pereira – Vila da Ribeira Brava.

A decisão foi tomada em conselho de governo que decidiu estabelecer um contrato-programa com a Casa do Povo do Santo da Serra, para funcionamento, no valor de 11 mil euros, e de contratos-programa, para eventos e projectos, com as casas do povo de São Gonçalo, São Martinho, São Roque, Monte, e Imaculado Coração de Maria, num montante máximo de 160,1 mil euros.

Foi ainda estabelecido outro contrato-programa com a Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), também para eventos e projectos, no valor de 33 mil euros.