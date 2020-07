Ricardo Lume: “A grande maioria das famílias madeirenses não consegue ter em casa uma pessoa com problemas de saúde ou de mobilidade”

O deputado do PCP Ricardo Lume disse esta quinta-feira durante reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira, que “a grande maioria das famílias madeirenses não consegue ter em casa uma pessoa com problemas de saúde ou de mobilidade”, num debate sobre as altas problemáticas.

Os partidos debatiam um projeto de resolução do PS para a criação de uma estratégia regional para a gestão das altas problemáticas.

“No passado o PSD pretendia criminalizar as famílias por não terem condições financeiras nem habilitações adequadas para que os seus familiares idosos pudessem ficar em casa”, realçou.

Ricardo Lume referiu que quando isso acontece o Estado deve intervir, e que, nesse sentido, é fundamental a existência de uma rede de cuidados continuados.

“Quando existe efetivamente uma alta clínica, o que deve acontecer é a pessoa sair do Hospital e ir ou para a rede de cuidados continuados, ou então para lares de idosos que estejam também capacitados para dar os apoios necessários”, vincou.

O deputado, por fim, reforçou que é preciso garantir a rede de cuidados continuados “que há muito é prometida e que tarda em dar uma resposta cabal aos problemas dos madeirenses e porto-santenses” e que a Segurança Social “também assuma as suas responsabilidades em relação a esta matéria”.