Ricardo Lume é o candidato da Madeira na lista da CDU para as eleições europeias

A CDU escolheu Ricardo Lume como o candidato da Madeira para as eleições europeias. O partido contudo não revelou qual é a posição do comunista nas listas algo que está programado acontecer na sexta-feira.

O partido refere que Ricardo Lume integra-se “naquela que é a ideia central” do partido na Madeira que passa por “afirmar a urgência de um novo rumo para a união europeia, do mesmo modo que se pretende que a autonomia seja colocada ao serviço dos trabalhadores e do povo.

Na divulgação de Ricardo Lume como o candidato da Madeira às eleições europeias, pela CDU, o partido refere que Portugal e por consequência a Madeira, como região ultraperiférica europeia, precisa de mais eleitos da CDU no sentido de dar “mais força à defesa do desenvolvimento nacional e à afirmação dos nossos interesses específicos” no quadro europeu.