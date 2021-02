Rioforte e Espírito Santo International com 5,6 milhões congelados em Portugal

A Rioforte e a Espírito Santo International, que pertencem ao Grupo Espírito Santo, têm cerca de 5,6 milhões de euros em contas bancárias sob arresto, determinado pelas autoridades nacionais.

Segundo notícia avançada pelo Expresso, a agora insolvente Espírito Santo International (ESI), no final de dezembro tinha no banco cerca de 31 milhões de euros, a somar a 145 milhões de dólares (120 milhões de euros, ao câmbio desta segunda-feira, 8 de fevereiro). Por sua vez, a Rioforte, no mesmo mês, tinha um total de 138 milhões de euros no banco, e estava sob apreensão penal, em Portugal, “uma importância de 2.758.230,51″.

O arresto judicial de bens em Portugal do Grupo Espírito Santo são uma realidade desde 2014 sendo que empresas de topo do GES estão em insolvência no Luxemburgo.