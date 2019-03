“Ritmo da mudança tecnológica e social está a acelerar com uma complexidade sem precedentes”

Sogo Fujisaki é vice-presidente de CSR e estratégia de desenvolvimento sustentável da Fujitsu. Vai estar esta segunda-feira em Lisboa, para participar na conferência anual do BCSD – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, dedicada ao tema Sociedade 5.0. Em entrevista ao Jornal Económico, explica de que forma a tecnologia pode ser posta ao serviço de uma sociedade na qual “a dignidade humana é primordial”.

De que forma é que a tecnologia pode ser utilizada para promover uma sociedade mais sustentável?

Em geral, respeitar a dignidade humana é o princípio mais importante. Nesse sentido, precisamos utilizar tecnologias inclusivas e confiáveis para que as pessoas tornem uma sociedade mais sustentável real.

A tecnologia pode desempenhar um papel crítico para promover a sociedade sustentável, embora possa afetar o progresso de formas positivas e negativas. Na Fujitsu acreditamos que a tecnologia deve ser usada para “levar felicidade ao maior número possível de pessoas em todo o mundo”. O nosso objetivo é uma sociedade mais segura, próspera e sustentável, onde as pessoas são capacitadas pela tecnologia e criam resultados sociais continuamente. Obviamente, o nosso propósito completa e apoia os princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde a dignidade humana é primordial, onde ninguém deve ser deixado para trás. Chamamos a isso ‘Sociedade Inteligente Centrada no Homem’, a crença de que, para ter os melhores resultados económicos e sociais, devemos colocar as pessoas no centro.

As questões sociais, como as alterações climáticas e as disparidades crescentes e os desafios da sociedade digital, como a cibersegurança a e a coexistência da Inteligência Artificial e dos seres humanos, estão ligados e confrontam-nos. As questões sociais são sistémicas. Por exemplo, se pensarmos em “cidades”, isso inclui uma variedade de questões, incluindo mobilidade urbana, poluição do ar, resiliência a desastres, eficiência energética, entre outros. Precisamos de consolidar as inovações tecnológicas para responder aos principais desafios inter-relacionados na Terra, porque nenhum ator de forma isolada pode resolver os problemas.

Como é que tecnologias, tais como a inteligência artificial ou a nanotecnologia podem contribuir para aumentar o bem-estar da sociedade?

À medida que a população aumenta e a esperança de vida aumenta, a tecnologia desempenha um papel importante na extensão da esperança de vida saudável e em providenciar saúde e bem-estar a todos. Através de parcerias com instituições médicas e outras organizações, a Fujitsu irá contribuir para a realização de ‘uma vida de 100 anos’, apoiando uma transformação para uma forma inteligente e saudável de trabalhar, cuidados de saúde personalizados, cuidados médicos e cuidados de enfermagem.

No campo da medicina, estamos a promover projetos conjuntos com instituições de investigação médica, como a terapia genética que utiliza a IA, em colaboração com a Universidade de Kyoto, no Japão. E investigação de radioterapia oncológica em colaboração com a Universidade de Toronto, Canadá. Além disso, a Fujitsu distribuiu o Fujitsu Digital Annealer para resolver problemas de otimização combinatória aplicáveis ​​à descoberta de medicamentos. Também estamos a fazer a prova de conceitos de robots que reconhecem as emoções humanas e apoiam as pessoas no cuidado de enfermagem. Além disso, estamos a desenvolver tecnologias para detetar mudanças no status de saúde a partir dos dados das atividades dos funcionários.

Considera que estamos a atravessar uma fase de transformação na consciência sobre a necessidade de aplicar valores como sustentabilidade aos negócios?

Sinto que um crescente número de interessados, como investidores institucionais e clientes, exige que uma empresa global incorpore a sustentabilidade nos seus negócios. Não podemos continuar as transações sem um planeta saudável. Há também uma crescente consciência dentro da sociedade sobre a importância de um futuro sustentável e queremos que os nossos funcionários, as suas famílias, a próxima geração de pessoas que entram no mercado de trabalho se orgulhem de estar associadas à Fujitsu.

Também acredito que apenas negócios sustentáveis serão bem-sucedidos a longo prazo. Transformar as transações de negócios, considerando a sustentabilidade do planeta é extremamente importante. A Fujitsu está a trabalhar para alcançar uma sociedade confiável, inclusiva e sustentável, sincronizando os seus negócios com ações para solucionar problemas sociais. Do ponto de vista da gestão, está provado que essas ações levam ao crescimento corporativo sustentável.

Qual é a importância, por exemplo, das métricas na integração da sustentabilidade na gestão?

De acordo com a MSCI, 87% do valor empresarial do S&P 500 atualmente é explicado pelos ativos intangíveis. A Fujitsu divulgou o relatório integrado desde 2015 para divulgar atividades relacionadas com a sustentabilidade, como parte do capital não financeiro, para investidores e outras partes interessadas.

A fim de lidar com a sustentabilidade como um elemento essencial da gestão corporativa, a Fujitsu coloca a sustentabilidade como uma questão central da sua filosofia corporativa, a FUJITSU Way. Estamos empenhados em minimizar os encargos para as partes interessadas, e sociedade, e maximizar o resultado para as empresas e a sociedade para impulsionar um futuro de confiança.

E qual tem sido o principal desafio para a Fujitsu neste contexto?

Vivemos atualmente em dois mundos diferente: o físico e o digital, num era super-conectada. O ritmo da mudança tecnológica e social está a acelerar com uma complexidade sem precedentes. Como uma empresa líder de tecnologia, reiteramos a importância das questões de sustentabilidade na sociedade digital. Minimizar os impactos negativos de questões emergentes, como ataques informáticos, privacidade, inteligência artificial e ética, são os desafios mais críticos. Para fortalecer esse compromisso, publicamos o nosso “Compromisso de IA do Grupo Fujitsu”, que delineia a nossa visão para a utilização segura da IA.