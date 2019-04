Robô do Banco Best recorre à ‘big data’ para sugerir opções de investimento

Acaba de chegar ao mercado português um robô que sugere opções de investimento consoante as características individuais de cada investidor.

O Banco Best lançou esta terça-feira o Best Robot Advisor, em parceria com a sociedade gestora de fundos alemã, DWS, responsável pela de gestão de mais de 660 mil milhões de euros.

Com acesso totalmente online e digital, o Best Robot Advisor analisa o perfil do investidor e, com recurso à automação e big data, sugere 19 soluções de investimento possíveis entre carteiras constituídas por ETF (Exchange Traded Funds), e fundos de investimento, que são criadas pela DWS. “A escolha dos ETF e fundos de investimento não recai apenas em soluções da própria DWS, mas procura os melhores investimentos de entre as melhores gestoras mundiais”, explicou o Banco Best em comunicado divulgado esta manhã.

“Com o novo Robot Advisor, introduzimos mais uma novidade Portugal, conciliando a vanguarda da inovação digital e a confiança e experiência da gestão de ativos”, disse o diretor de investimentos do Banco Best, Carlos Almeida.

Por sua vez, Andre Jaekel, responsável pela unidade digital de gestão de ativos da DWS salientou que os clientes do Best Robot Advisor “vão poder beneficiar da experiência de mercados de capitais da DWS”.

O novo serviço do Best, que combina tecnologias de automação com a experiência de gestão humana, pressupõe um mínimo de investimento a partir dos 400 euros, para entregas únicas, ou 50 euros por mês, para entregas periódicas.