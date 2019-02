Ronaldo lança-se no negócio dos transplantes capilares

O jogador da Juventus, Cristiano Ronaldo, vai abrir uma clínica em Madrid de transplantes capilares, que tem abertura prevista para 18 de março, avança a imprensa espanhola.

O negócio é feito através do grupo Insparya, do qual Cristiano Ronaldo é co-fundador. As instalações onde vai ficar a clínica possui 2.500 metros quadrados, tem seis pisos e vai empregar 150 pessoas.

“Para além do futebol sou apaixonado pela saúde, tecnologia, e investigação”, disse Ronaldo em declarações à imprensa. O presidente da Insparya, Paulo Ramos, acrescentou que a empresa apesar de ter o conhecimento necessitava de notoriedade para abrir instalações fora de Portugal.

A imprensa de espanha diz ainda que a empresa pretende abrir mais uma clínica até 2020. O investimento vai chegar a 1 milhão de euros em 2019 e subir para os 25 milhões de euros nos próximos 3 a 4 anos.