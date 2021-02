“Roses are red, violets are blue…”. Instituições internacionais celebram Dia de São Valentim

Celebrado mundialmente por milhares de pessoas anualmente, o 14 de fevereiro, conhecido como Dia de São Valentim ou Dia dos Namorados, fica marcado pelas inúmeras mensagens nas redes sociais que, em ano de pandemia, essa expressão online sai ainda mais reforçada.

Algumas instituições internacionais não deixaram escapar a oportunidade de marcar a data com uma referência aos temas nos quais trabalham e decidiram assinalá-la com mensagens e brincadeiras nas respetivas redes sociais.

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO – sigla em inglês), decidiu propor aos seus seguidores que assinalassem o dia escrevendo a palavra “amor” nos seus idiomas nativos.

Por sua vez, o Banco Central Europeu (BCE) publicou um poema onde se lê “Rosas são vermelhas, violetas são azuis, manteremos as condições de financiamento favoráveis, até que a crise passar”.

A Organização Mundial do Comércio (WTO – sigla em inglês) também optou por publicar um poema na sua página oficial do Twitter, onde se pode ler “O meu coração rendeu-se

quando te vi no ‘Find-Me-A-Tender’. Eu sei que parece corajoso, mas quero ser a tua maior vantagem. Que as tuas especificações técnicas mantenham os concorrentes sob controlo, e

que o meu fascínio internacional te faça ser eu quem vais procurar!”.

