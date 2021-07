Corria o ano de 1300, mais coisa menos coisa, e Maria Mantela, casada com Fernão Gralho, vivia numa casa da Rua da Misericórdia, junto à Igreja Matriz de Chaves. Fernão Gralho tinha como hábito ir caçar, pois era a sua atividade preferida. Na altura existia a superstição de que uma mulher que tivesse gémeos era porque tinha tido relações com mais do que um homem. Um dia, estava Maria Mantela grávida, passeava com o marido nos arredores da vila quando foi abordada por uma pedinte com dois filhos gémeos ao colo, abraçados um ao outro, implorando uma esmola.

Fernão Gralho teve pena da pobre mulher e abriu os cordões à bolsa. Já Maria, pelo contrário, tratou a mulher com desdém, pois ao vê-la com gémeos acusou-a de não ser honesta e disse-lhe que uma mulher de um homem só não tinha dois filhos ao mesmo tempo. A pedinte, sentindo-se injuriada, respondeu-lhe dizendo que esperava que a mulher rica não fosse castigada pelo que acabava de dizer, já que também estava grávida.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor