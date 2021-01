O economista Nouriel Roubini, que antecipou a crise financeira de 2008 e trabalhou como consultor de Bill Clinton e Barack Obama, defendeu a necessidade dos estímulos orçamentais, mas alerta que Portugal, a par dos outros países do Sul da Europa, irá precisar de consolidação orçamental no médio prazo.

“O ano passado e este ano é o momento dos estímulos orçamentais”, disse em conferência de imprensa, após o Warm Up do QSP Summit, esta quinta-feira, no Porto, com transmissão online. No entanto, advertiu que Portugal, Itália, Espanha e Grécia “eventualmente irão precisar de consolidação orçamental”.

