A contratação de Rúben Amorim por parte do Sporting CP pode ser uma cartada “arriscada” de Frederico Varandas, de acordo com a opinião dos comentadores do programa da JE TV, “Jogo Económico”. A transação que vai levar Rúben Amorim para Alvalade a troco de dez milhões de euros (praticamente um terço da verba arrecadada na venda de Bruno Fernandes), tornando-o no terceiro treinador mais caro de sempre do futebol mundial, seguido de Brendan Rogers e André Villas Boas, pode ser, na perspetiva de Diogo Luís, um investimento arriscado que, caso não corra bem até ao final da época, “coloca em causa o futuro de Frederico Varandas como presidente do Sporting”. “Numa altura em que o Sporting não tem dinheiro e que as coisas estão um pouco desorganizadas, não sei se o Rúben Amorim terá essa capacidade de organizar as coisas no Sporting”, assegura Diogo Luís.

