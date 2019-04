Rui Barreto critica ausência de Miguel Albuquerque depois do acidente na Madeira

Um voto de pesar às vítimas do acidente que envolveu um autocarro turístico na freguesia do Caniço, na Madeira, que envolveu muitos agradecimentos e louvores, em especial às equipas de socorro da Proteção Civil, médicos, enfermeiros, SESARAM, mas que teceu também muitas críticas ao facto de Miguel Albuquerque não ter interrompido as suas férias para estar presente na Região.

Mas, Rui Barreto vai mais longe, e, durante o Plenário que se realiza nesta terça-feira, e apontou mesmo o dedo a Tranquada Gomes, dizendo que também ele deveria ter estado na Região depois do acidente acontecer. “Face a esta circunstância, mereceria da parte destas duas figuras máximas da Região que se interrompesse as férias e se acompanhasse a situação”, completa o líder parlamentar do CDS.

O voto de pesar da autoria da Mesa da Assembleia Legislativa foi aprovado por unanimidade e, de seguida, procedeu-se a um minuto de silêncio em memória das vítimas.

Rui Barreto não esgota as críticas por aqui e condena o “populismo e irresponsabilidade do candidato do PS às próximas eleições regionais, que no exercício de Presidente da Câmara do Funchal tem andado 2 anos a fazer campanha para as eleições regionais”. Paulo Cafôfo “já não governa a Câmara Municipal do Funchal, já não está atento aos problemas da cidade do Funchal e está a usar os meios da CMF para fazer propaganda”, sublinha o centrista.

O líder do CDS na Madeira fez questão, neste sentido, de salientar o facto de a Frente Mar Funchal, uma empresa municipal, ter as contas penhoradas.