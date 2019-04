Rui Barreto rejeita ter qualquer tipo de acordo com o PSD

O líder do CDS Madeira, Rui Barreto, garantiu, no passado domingo, que “o CDS não tem nenhum tipo de acordo com o PSD”. Rui Barreto afirmou ainda que o seu partido está a concorrer sozinho às eleições, com as suas ideias, as suas equipas e o seu programa “para merecer a confiança dos madeirenses e para poder influenciar num futuro governo regional naquilo que já nos é reconhecido”.

“Estas bilhardices que andam por aí a lançar é para retirar votos ao CDS, não se deixem enganar pelo Centrão dos interesses que são o PSD e o PS. Estas bilhardices é para concentrar os votos, como se as escolhas tivessem que que ser feitas entre a desilusão do PSD e o PS, que é um partido duvidoso que nem a Câmara do Funchal pode apresentar como exemplo às populações”, disse.

O líder da oposição regional, afirmou, em Santana, onde fez o encerramento da Escola de Quadros da Juventude Popular (JP), que quer que o partido seja a primeira escolha dos madeirenses nas próximas eleições regionais.

Para o dirigente democrata-cristão “o CDS é alternativa, é a esperança, é a força que os madeirenses merecem, e sabem que um voto no CDS é um voto que não vem ao engano”.

Em Santana, o único concelho onde o CDS é poder, Rui Barreto lembrou aos jovens que esta Câmara, liderada por Teófilo Cunha, “é uma referência e modelo regional e nacional para o CDS”. “É um modelo e um orgulho pela forma como tem gerido as contas públicas”, sublinhou.

Na Câmara de Santana, Rui Barreto diz que a autarquia devolve à população todo o IRS a que tinha direito, tem a taxa de IMI mais baixa possível, apoia as famílias com crianças nas creches e os estudantes de todos os ciclos de ensino, incluindo o universitário. Além disso, o líder do CDS Madeira refere que esta é a Câmara da Madeira que tem o maior pacote de incentivo à natalidade, que já pagou quase oito milhões de dívidas e hoje tem uma dívida na ordem dos 800 mil euros, e que apesar de já ter conseguido pôr as contas em dia, já investiu mais de seis milhões de euros.

“É isto que eu defendo: uma boa utilização dos dinheiros públicos e respeito pelo dinheiro dos contribuintes”, afirmou Rui Barreto, congratulando o presidente da autarquia, Teófilo Cunha, presente no encerramento da Escola de Quadros, assim como o presidente da Junta de Freguesia local, Ricardo Teixeira.

O encerramento da Escola de Quadros da JP foi um evento da responsabilidade da estrutura juvenil do partido, este ano com o tema da comunicação. O líder da oposição regional deixou uma mensagem de confiança aos jovens e afirmou-se convencido de que o futuro do partido está assegurado com os novos quadros.