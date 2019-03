Rui Rio escolhe Lídia Pereira para número 2 da lista do PSD às europeias

O presidente do PSD, Rui Rio, avançou nesta segunda-feira, através da sua conta no Twitter, que Lídia Pereira será a número 2 da lista do PSD às eleições europeias de 26 de maio.

A militante da Juventude Social-Democrata foi eleita no início deste ano presidente da Juventude do Partido Popular Europeu, que reúne 50 organizações de juventude de forças políticas filiadas no PPE.

“O futuro passa pelos jovens”, justificou Rui Rio na hora de avançar com a sua “proposta” para vir logo após o cabeça de lista Paulo Rangel nas listas do PSD.

Lídia Pereira tem 27 anos e reside em Bruxelas, sendo consultora da Deloitte, após trabalhar na EY e no Banco Europeu de Investimento. Natural de Coimbra, foi nessa cidade que entrou para a JSD.

É também em Coimbra que se realiza nesta quarta-feira a reunião do Conselho Nacional do PSD na qual será aprovada a lista de candidatos para o Parlamento Europeu.