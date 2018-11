Rui Rio prevê derrota do Governo no IVA da cultura e sublinha “divisão” no PS

O presidente do PSD está convencido de que o Governo “vai ter uma derrota” em relação ao IVA da Cultura, pela proposta de manutenção do IVA a 13% para a tauromaquia, como por outras “discriminações” da proposta do executivo.

“Estou convencido de que o Governo vai ter uma derrota e vai ser corrigido em sede de especialidade”, afirmou este sábado Rui Rio, que falava aos jornalistas após uma reunião do Conselho Estratégico Nacional do PSD, em Coimbra.

De acordo com Rui Rio, no caso da manutenção do IVA da tauromaquia nos 13%, houve um “choque forte” entre o primeiro-ministro, António Costa, e a direção da bancada parlamentar do PS, que propôs uma redução do IVA para as touradas para 6%, contrariando a proposta do Governo.

“Neste caso concreto, não houve divisão nenhuma no PSD. Pode haver até uma ou outra pessoa que possa pensar diferente, agora não aconteceu no PSD aquilo que aconteceu no Partido Socialista”, vincou Rui Rio, ironizando que, caso uma situação dessas acontecesse no seu partido, não saberia “quantos telejornais não abriria”.