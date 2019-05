Rui Rio propõe o reconhecimento integral do tempo dos professores “desde que salvaguardado o equilíbrio orçamental”

No Hotel Sheraton no Porto, o presidente do PSD, Rui Rio, fala sobre a alteração ao diploma do Governo sobre a alteração da lei da contagem do tempo de serviço congelado aos professores para efeitos da progressão da carreira. Rui Rio volta a chamar de golpe palaciano a reação do Governo a um documento de alteração da contabilização do tempo de serviço dos professores, para efeitos da devolução dos rendimentos, que “ainda nao estava finalizado”.

Rui Rio anuncia que a alteração ao decreto-lei do Governo, proposta pelo PSD, defende a contabilização total do tempo de serviço dos professores, “desde que salvaguardados pressupostos muito claros de equilíbrio orçamental, respeito pelo pacto de estabilidade e crescimento, respeito pela situação económico-financeira do país, pelo controle da dívida pública e pela sustentabilidade do sistema público de ensino”.

“O PSD, fiel à sua coerência com sentido de Estado, fez as suas propostas de alteração que reconhecem aos professores o direito à recuperação integral do tempo de serviço”, desde que não comprometa o equilíbrio orçamental.

Recorde-se que na semana passada o PSD, considerou ser “essencial” que a Assembleia da República assegure a “correção do tempo de serviço congelado” dos professores. Em vez dos dois anos, nove meses e 18 dias aprovados pelo Governo, o PSD defende a contabilização dos nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos professores.

“O PS e o Governo prometeram os professores a integral contagem do tempo de serviço congelado para efeitos de progressão de carreira e correspondente evolução remuneratória. Mais. O PS e o Governo assumiram formalmente que esse tempo seria todo contado em diversas ocasiões e de diversas formas, sem condição ou salvaguarda financeira”, recordou Rio.

“O Governo, em março, apresentou um decreto-lei em que dá o dito pelo não dito”, disse ainda o líder do PSD que acusa o Executivo de falta à palavra dada e à palavra escrita”.

Todos os partidos apresentaram propostas de alteração a esse diploma de março.

