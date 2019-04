As interações baseadas em tecnologia estão a criar uma identidade tecnológica para cada consumidor. Todo este novo conhecimento refletido no estudo da Accenture Technology Vision 2019 será crucial para compreender a próxima geração de consumidores e oferecer relações ricas, individualizadas e baseadas em experiência. Mais de quatro em cinco executivos (83%) afirmou que as demografias digitais proporcionam às suas organizações uma nova forma de identificar oportunidades de mercado para as necessidades não satisfeitas dos consumidores.

O que significa esta tendência tecnológica chama “Get to Know Me”?

Há um conjunto de informação sobre mim que começa a ser de uma riqueza muito grande, de um volume enorme e isso vai permitir que as empresas possam no futuro criar serviços cada vez mais personalizados. Ou seja, mais orientados às escolhas que as pessoas fazem, mais orientados aos seus gostos, ao seu contexto naquele momento. Aquilo que nós denominamos como identidade digital da pessoa – que é toda a informação que ela deixa ao longo da utilização de tecnologia – abre uma janela de oportunidade para as empresas poderem repensar a forma como se relacionam com os clientes, adaptam os produtos, criam novos negócios e exploram novos segmentos que até agora não conseguiram explorar.

É uma hiperpersonalização?

O termo hiper, na realidade, diz isso mesmo. Ou seja, é conseguirmos quase moldar os serviços e as nossas ofertas ao perfil de cada uma das pessoas. Isto significa, por exemplo, ter alguém no futuro que faça as compras por mim com base naquilo que eu gosto, cozinho em casa, a minha relação social com outras pessoas ou o meu dia-a-dia. Tudo isso gera um perfil digital que permite no futuro ter alguém que faz as compras por mim. E conhece-me de uma forma que permite criar um modelo de negócio quase hiperpersonalizado.

