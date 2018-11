Russia bloqueia portos ucranianos no Mar de Azov

Dois portos ucranianos do Mar de Azov, Berdyansk e Mariupol, estão sob o bloqueio da Rússia, já que as embarcações estão a ser impedidas de entrar e sair, disse o ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Volodymyr Omelyan, esta quinta-feira.

A noticia é avançada pela ‘Reuters‘, que informa que 35 embarcações foram impedidas de realizar operações normais e apenas os navios que se deslocam em direção aos portos russos no mar de Azov têm permissão para entrar, referiu ele no Facebook.

“O objetivo é simples – ao colocar um bloqueio nos portos ucranianos no Mar de Azov, a Rússia espera expulsar a Ucrânia do nosso próprio território – território que é nosso de acordo com todas as leis internacionais relevantes”, explicou na publicação.

Omelyan confirma que 18 navios aguardam a entrada no mar, incluindo quatro para Berdyansk e 14 para Mariupol. Há também uma linha de nove embarcações para deixar no Mar de Azov e outras oito que estão perto dos ancoradouros do porto.

A Rússia apreendeu três navios da Marinha ucraniana e suas tripulações no domingo perto da península da Crimeia, uma operação tornada pública pelas forças armadas de Kiev. A captura terá acontecido após uma perseguição e segundo as informações avançadas pela BBC, dois tripulantes ficaram feridos.