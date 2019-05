A melodia do Jazz no Cais do Carvão

O Cais do Carvão vai acolher este sábado espetáculos de jazz a partir das 18h30. A esta hora atuam as turmas do Curso de Jazz do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. Os Combo Jazz IIIA & IIIB do Conservatório são coordenados por Paulo Barbosa e orientados pelos professores Vitor Anjo e Filipe Freitas.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que todos os sábados põe o Cais do carvão a dar música, com concertos gratuitos e atividades planeadas ao longo de toda a tarde. Esta semana o tema vai ser os “Criativos do Cais”.

FLOR, alter ego de Diana Duarte, também vai atuar, com a apresentação do seu projeto “Amura”, primeiro álbum de temas originais, que explora a criatividade, o minimalismo e o desapego.

Tal como é habitual em dias de espetáculo, o recinto vai estar aberto ao público a partir das 14h, com a presença de vários empreendedores artesãos, como Vilhoa Craft Beer, Legs Eleven Cofee Co., Bubble Confeitaria & Café, Gelados da Madeira, Lupacaje, Artes d’Elfa, Xchan e Guarete Figueira – Artesanato.