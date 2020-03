Sabe o que é um Plano de Poupança Reforma – PPR?

O PPR é um produto comercializado no mercado há muitos anos, sendo que inicialmente os benefícios fiscais do PPR eram um importante argumento de venda e atraiam as famílias a optarem por este produto quando pensavam em poupar para a reforma. Com as sucessivas alterações na legislação do PPR, atualmente este é um produto menos atrativo pela redução dos benefícios fiscais e que poderá levar o consumidor a pensar duas vezes, mas continua a ser um produto financeiro interessante para investir a longo prazo.

Existem dezenas de PPR no mercado uns sob a forma de seguro (geralmente, de capital garantido) e outros sob a forma de fundo (sem garantia de capital), pelo que aconselhamos a que não subscreva o primeiro PPR que lhe for proposto.

Opte por subscrever um PPR adequado ao seu perfil e ao nível de risco que está disposto a correr. Se ainda estiver muito longe de se reformar, poderá optar por um PPR sob a forma de fundo, que investe em ações, como forma de potenciar o rendimento. Se já estiver a menos de dez anos da reforma, escolha um PPR sob a forma de seguro para garantir que não perde as suas poupanças na reta final da vida ativa. Ao analisar o produto, deve olhar para a rentabilidade passada e para as comissões cobradas. Antes de escolher o PPR, compare vários produtos e faça simulações.

O processo de subscrição é simples: basta dirigir-se à entidade que comercializa o produto (banco, seguradora, mediadores) e efetuar a entrega mínima exigida. Pode efetuar entregas programadas com várias periodicidades (mensal, trimestral, semestral ou anual), ou então, dependendo das modalidades permitidas pelo PPR em questão, quando entender.

