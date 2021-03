Sacyr Somague ganha concurso de 28,5 milhões para ligação ferroviária de Sines à linha do Sul

O consórcio formado pelas construtoras Sacyr Somague e Neopul, todas detidas pelo grupo espanhol, ganharam o concurso para a empreitada de modernização da ligação ferroviária entre Sines e a linha do Sul, por um montante de 28,5 milhões de euros.

“A empreitada, com um prazo de execução de 720 dias [cerca de dois anos], inclui os trabalhos de modernização da superestrutura de via existente na linha de Sines, com particular destaque para a aplicação de travessas de betão polivalentes, habilitando a futura migração da bitola ibérica para a bitola europeia, e de saneamento e estabilização da plataforma da via, garantido a capacidade de carga máxima para a linha de Sines e incrementando a futura disponibilidade da infraestrutura”, explica um comunicado da construtora.

As obras irão ocorrer num troço com a extensão total de 37,4 quilómetros e deverão, assim, estar concluídas cerca do final do primeiro trimestre de 2023.

“Esta empreitada é mais um sinal da capacidade da Sacyr Somague e da Sacyr Neopul no sector ferroviário, no qual dispõem de uma experiência única em Portugal. Como já afirmámos, estamos preparados para contribuir para a modernização e desenvolvimento do plano ferroviário nacional”, comenta Eduardo Campos, CEO do Grupo Sacyr Somague.

De acordo com os responsáveis do grupo construtor, a empreitada agora adjudicada junta-se, assim, a outras empreitadas atualmente em curso também a cargo das empresas [do grupo], como a empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal – linha do leste, na linha de Évora; os trabalhos de reparação e conservação na Ponte 25 de Abril; a Eletrificação da linha do Minho entre Viana do Castelo e Valença – Fronteira; a manutenção das instalações de via e catenária afetas ao Centro Operacional de Manutenção Sul (COMS), numa extensão total aproximada de 880 quilómetros e, adjudicada recentemente, a modernização da linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão – Mangualde.

“Pretende-se, com a empreitada geral de modernização da ligação ferroviária entre o porto de Sines e a linha do Sul, eliminar constrangimentos de capacidade e potenciar as condições de exploração, num contexto de melhoria das condições de segurança e viabilidade do sistema ferroviário”, salienta o referido comunicado da Sacyr Somague.

Detalhes do projeto

O grupo Sacyr adianta que a modernização da superestrutura da ferrovia existente entre Sines e a linha do Sul, incide com particular destaque na aplicação de travessas de betão polivalentes, habilitando a futura migração da bitola ibérica para a bitola europeia.

Estão igualmente previstos trabalhos de saneamento e estabilização da plataforma da via, garantido a capacidade de carga máxima para a linha de Sines e incrementando a futura disponibilidade da infraestrutura, assim como a modernização da drenagem, quer longitudinal, quer transversal; a adaptação das infraestruturas fixas de tração elétrica, decorrente das alterações nas estações e/ou da retificação ao traçado ferroviário; e a construção de uma nova estação técnica e adaptação da estação de São Bartolomeu da Serra, de modo a permitir a circulação e cruzamento de comboios de mercadorias com 750 metros de comprimento.

Por fim, esta empreitada compreende ainda a implementação de medidas definitivas de retorno de corrente de tração e terras de proteção (RCT+TP), incrementando a segurança de pessoas e bens, bem como a disponibilidade da infraestrutura, além da construção de desnivelamentos rodoviários para supressão de passagens de nível.