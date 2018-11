SAD do FC Porto e Sporting terminaram época em falência técnica. Benfica conseguiu reduzir o passivo

No final do ano desportivo 2017/2018, as sociedades anónimas desportivas (SAD) do Futebol Clube do Porto e do Sporting Clube de Portugal estavam em falência técnica, sendo o seu passivo superior ao ativo. As conclusões foram retiradas através do Estudo do Observatório do Futebol da Universidade Europeia, que analisou os rácios de endividamento dos três principais clubes portugueses.

No caso dos ‘dragões’, o passivo de 464 milhões de euros ultrapassou o ativo (426 milhões de euros), com o montante a subir devido ao aumento do passivo não corrente em sede de empréstimos bancários, que passou dos 40 milhões de euros na temporada 2016/2017, para os 113 milhões de euros na época 2017/2018.

Em relação ao clube de Alvalade, registou um passivo de 283 milhões de euros, face ao ativo de 269 milhões de euros. Este valor aumentou na última época devido à redução do valor de atividades comerciais correntes e das vendas de jogadores, que passaram para os 13 milhões de euros em 2017/2018, dos 57 milhões de euros contabilizados na anterior.

Em sentido inverso aos dois rivais encontra-se a SAD do Sport Lisboa e Benfica, aquela que conseguiu reduzir o seu passivo de 438 milhões de euros na época de 2016/2017, para os 398 milhões de euros em 2017/2018.