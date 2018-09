Sagres vai patrocinar o túnel que liga o campus da Nova SBE à praia

A Central de Cervejas vai patrocinar o túnel de acesso direto do novo campus da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos, à praia, que se denominará “Sagres Beach Way”, anunciou a empresa, em comunciado.

Em comunicado, “é um privilégio e uma oportunidade estarmos associados a um projeto nacional como o do Novo Campus SBE, de dimensão e reconhecimento internacional”, refere a empresa.

“O espaço escolhido, a sua localização, e o layout do novo Campus, associado à competência reconhecida do ensino da Universidade Nova SBE, irá certamente proporcionar a todos que o frequentarem, particularmente aos estudantes, uma experiência única e inesquecível da vida académica”, refere Nuno Pinto de Magalhães, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da SCC, no comunicado.