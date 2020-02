Sagres e Super Bock unem-se contra o racismo. Publicação já leva 30 mil ‘gostos’ e 500 comentários nas redes sociais

Na rede social Facebook foi criado o evento pela página ‘maisFCPorto’ para que no encontro do próximo domingo diante da equipa algarvia, aquando do minuto 11′, número da camisola de Marega, todo o estádio se una numa onda de apoio ao jogador maliano que no domingo foi alvo de insultos racistas por parte dos adeptos do Vitória de Guimarães.