Saiba a que cidadãos se destina o subsídio de desemprego

A que cidadãos se destina o subsídio de desemprego:

Trabalhadores abrangidos pelo regime geral de Segurança Social dos trabalhadores por conta de outrem que: Estiveram com contrato de trabalho e tenham ficado desempregados ou Tenham suspendido o contrato de trabalho com fundamento em salários em atraso

Trabalhadores do serviço doméstico, se a base de incidência contributiva corresponder a remuneração efetivamente auferida em regime de contrato de trabalho mensal a tempo completo

Pensionistas de invalidez do regime geral de Segurança Social que sejam declarados aptos para o trabalho em exame de revisão da incapacidade e se encontrem desempregados

Trabalhadores do setor aduaneiro

Professores do ensino básico e secundário

Ex-militares em regime de contrato/voluntariado

Trabalhadores agrícolas inscritos na Segurança Social a partir de 1 de janeiro de 2011

Trabalhadores agrícolas indiferenciados, inscritos na Segurança Social até 31 de dezembro de 2010, no caso de as suas contribuições terem sido calculadas com base no salário real

Trabalhadores nomeados para cargos de gestão desde que, à data da nomeação, pertençam ao quadro da própria empresa como trabalhadores contratados há pelo menos um ano e enquadrados no regime geral de Segurança Social dos trabalhadores por conta de outrem

Trabalhadores contratados que, cumulativamente, são gerentes, sócios ou não, numa entidade sem fins lucrativos, desde que não recebam pelo exercício dessas funções qualquer tipo de remuneração.

