Saiba aqui onde pode pedir o passe Navegante Família

Com a chegada do novo passe Navegante Família, os cidadãos de Lisboa vão conseguir uma poupança superior a 100 euros mensais, sendo que terão um custo entre 60 e 80 euros. O site da Área Metropolitana de Lisboa responsável pelos transportes públicos, elaborou uma lista onde é possível verificar os pontos para pedir e entregar o requerimento para os Navegante Família.

O documento está dividido pelos operadores que aderiram à medida dos passes Navegante Municipal e Navegante Metropolitano.

Na Carris, será possível proceder ao pedido e entrega do requerimento na loja de Santo Amaro (Rua 1º de Maio, nº93) e na loja Arco do Cego (Av. Duque d’Ávila, nº12), sendo que nestes locais também pode efetuar o carregamento dos respetivos passes.

A empresa Cascais Próxima, que gere a mobilidade em Cascais, disponibiliza recursos para o pedido e entrega do requerimento no edifício Cascais Center (Rua Manuel Joaquim Avelar, nº118). A Comboios de Portugal, por sua vez, disponibiliza o requerimento na estação do Cais do Sodré e na Estação do Rossio.

Para quem se desloca de Mafra, este requerimento pode ser pedido e entregue na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro N.E.M – rua 6, pavilhão 2. Na Fertagus, o comboio que faz a travessia da ponte, o único ponto em que o requerimento pode ser entregue é no Pragal, no entanto, pode aceder ao documento em Setúbal, Pinhal Novo, Coina, Fogueteiro, Foros da Amora, Corroios, Pragal, Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.

No Metropolitano de Lisboa, foram definidas as estações de Entrecampos, Alameda e Jardim Zoológico para o pedido e entrega do requerimento alusivo ao Navegante Família. No Metro Transportes do Sul, este requerimento pode ser entregue em Corroios, Pragal, Almada e Cacilhas.

Na Scotturb, pode ser entregue na sede (Rua São Francisco, nº660, Adroana), no posto de Cascais (Av. Dom Pedro I – terminal rodoviário) e em Sintra (Av. Miguel Bombarda, nº59). Na Rodoviária de Lisboa, os pontos disponíveis para os novos passes familiares são as lojas de Caneças, Bucelas, Santa Iria da Azóia, Campo Grande e Odivelas.

Nos Transportes Coletivos do Barreiro, o único ponto disponível para este efeito é a loja Espaço Mobilidade, dentro do Fórum Barreiro. A Transtejo tem a loja do Cais do Sodré disponível para atender os clientes que queiram o requerimentos, enquanto a Soflusa tem o Terreiro do Paço.

Nos Transportes Sul do Tejo (TST) estão disponíveis os espaços em Cacilhas, Montijo e Setúbal.

Por última, a Vimeca é o que disponibiliza mais pontos de pedido e entrega de requerimentos. Algés, estação da Amadora e estação do Cacém são apenas algumas. A lista fica completa com as lojas da Amadora (Bairro do Bosque), Brandoa, Carnaxide (Solática), Colégio Militar, Marquês de Pombal, Oeiras, Paço de Arcos e Queluz (4 Caminhos).