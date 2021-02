Saiba como aumentar a duração da bateria dos seus dispositivos

Quer aumentar a bateria do seu dispositivo e poupar na eletricidade? Deixamos-lhe 8 conselhos que podem fazer diferença.

O uso das tecnologias é cada vez mais recorrente e nestes tempos cada vez mais essencial. Se, por exemplo, é um consumidor que trabalha diariamente via computador e que esse passa o tempo ligado a uma fonte de alimentação, saiba que há manobras simples que poderá adoptar para poupar energia e sem comprometer os equipamentos.

Tenha atenção ao brilho do ecrã. Se a quantidade de luz natural permitir diminuía a intensidade do seu computador; “Modo avião” pode ser uma solução. Caso não esteja a utilizar ligação à internet opte por colocar o seu dispositivo neste modo. Utilize poucas tarefas em simultâneo. Opte por fechar as janelas e/ou abas que não esteja a utilizar. Ao utilizar muitas tarefas em simultâneo têm um impacto muito grande em relação à duração da bateria. Consulte o gestor de tarefas. Através desta visualização irá perceber que aplicações costuma utilizar e que estão a consumir mais. Cuidado com o aquecimento dos dispositivos. Mantenha os seus dispositivos frios. No caso do computador opte por coloca-lo em superfícies sólidas com um suporte específico em vez de o colocar sobre toalhas, almofadas ou tecidos. Atenção aos programas ou aplicações que abrem automaticamente. Tente diminuir o número de programas que ao iniciar o computador abrem de forma automática, verifique se realmente utiliza e é-lhe útil ter essa função. Esse arranque provoca o consumo maior de bateria. Evite interligar outros dispositivos ao seu computador. Alguns dispositivos alimentam-se pela bateria do seu computador, como telemóveis, por exemplo. Mantenha o seu software atualizado. Por norma, as novas versões consumem menos pois apresentam melhor desempenho e são mais eficientes.

Com a adoção destes passos as baterias durarão mais tempo e o consumo de energia elétrica será menor. Se o consumo de energia é algo que o preocupa, visite a plataforma ACT4ECO e informe-se.

