Saiba como controlar a temperatura da sua casa

Com o inverno a casa fica mais fria e húmida, provocando paredes carregadas de fungos, tetos cheios de mofo e toda a família cheia de frio. Sabe o que pode fazer? O Gabinete de Aconselhamento de Energia da DECO deixa-lhe algumas sugestões.

Começamos por relembrar o conceito de pobreza energética que atinge cerca de 10% da população da UE e que resulta da combinação de três fatores: rendimentos baixos, faturas de energia elevadas e edifícios ineficientes. E conhecemos bem as dificuldades dos consumidores portugueses em manter uma temperatura agradável em casa e conseguir pagar as faturas de energia.

É importante controlar a temperatura do espaço em que vivemos: se a casa for muito fria e húmida, as paredes podem desenvolver mofo, o que pode afetar negativamente a saúde dos consumidores. É, por isso, primordial que mantenha a sua casa quente no inverno (e fresca no verão!), tendo sempre o cuidado de a arejar devidamente.

Deixamos-lhe algumas dicas para aquecer a sua casa:

A maneira mais fácil de economizar energia no aquecimento é manter o interior à temperatura recomendada: 21ºC durante o dia e 15-18ºC à noite. Porém, no Inverno tal é muito difícil. A solução mais comum será ligar o aquecimento, o que significa gastar mais energia, mas ao diminuir 1ºC poderá reduzir o consumo de energia em 6-7%.

Ligue o aquecimento apenas quando precisa dele, para que o ambiente fique agradavelmente quente. Mas se decidir ligar o termóstato em temperaturas mais altas no início não significa que consiga aquecer a sala mais rapidamente, apenas conseguirá gastar mais energia e dinheiro.

O radiador e o termóstato do aquecedor devem estar sempre desobstruídos. Não é boa estratégia “escondê-los” atrás de cortinas ou móveis, já que o calor ficará como que bloqueado e o ambiente não aquecerá adequadamente. Acresce que se consumirá muito mais energia.

Recomenda-se que não se desligue o aquecimento durante as horas de ausência.

A regra é apenas para reduzir o aquecimento, pois se desligar totalmente, a casa esfriará rapidamente, o que levará ao superaquecimento para atingir uma temperatura favorável. Reduz a temperatura, mas não abaixo de 15 graus, caso contrário o ar fica muito húmido e aumenta o risco de mofo.

Consulte a nossa plataforma de aprendizagem ACT4ECO e fique a saber mais sobre eficiência energética!

