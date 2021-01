Saiba como fazer crescer o dinheiro através da poupança

Sabe como pode fazer crescer o seu dinheiro através da sua poupança?

Tão importante como estabelecer objetivos e metas é fazer um investimento responsável da sua poupança. O dinheiro parado perde valor. Então como fazer crescer o seu dinheiro com a poupança? Como e onde aplicá-lo para que este fomente de forma sistemática e sem oscilações?

Comece por escolher aplicações financeiras adequadas aos objetivos definidos. Não corra riscos desconhecidos e decida-se por uma aplicação cuja rentabilidade esteja de acordo com as expectativas. São múltiplos os produtos financeiros disponíveis para aplicar a poupança.

Na hora de aplicar o dinheiro da poupança não se esqueça de:

Conhecer as caraterísticas das aplicações escolhidas;

Avaliar previamente os seus riscos;

Acompanhar o comportamento das aplicações ao longo do tempo;

Ponderar a diversificação das aplicações financeiras;

Analisar as alternativas disponíveis no mercado.

Procure ainda:

Evitar pôr em risco a poupança do agregado familiar.

São muitos os produtos financeiros disponíveis no mercado. Os bancos, por exemplo, comercializam muitos produtos de poupança, nomeadamente depósitos a prazo, contas de poupança, depósitos indexados e duais, com diferentes rendibilidades e riscos.

A poupança pode ser igualmente aplicada em ações ou obrigações e planos de poupança, sejam os Planos de Poupança Reforma ou PPR, Certificados de Aforro ou Certificados do Tesouro.

Mas se nunca investiu dinheiro num produto financeiro o melhor é adotar uma postura conservadora. É preferível ganhar menos do que arriscar perder capital. Existem muitas soluções no mercado com taxas interessantes e que garantem o dinheiro investido.

Não se esqueça que tão importante como poupar é saber investir e conhecer as regras para uma melhor escolha. ‘Dividir o bem pelas aldeias’, pode ser a estratégia, garantindo-lhe maiores dividendos e menores riscos.

Informe-se connosco. Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!