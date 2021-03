Saiba como pode envolver os mais jovens na gestão financeira do agregado familiar

Para uma boa gestão financeira envolva todos os elementos do agregado familiar. As crianças e jovens devem estar familiarizadas com a literacia financeira.

Se para os graúdos já é difícil gerir o próprio dinheiro quanto mais para os miúdos, mas como o provérbio “é de pequenino que se torce o pepino”. É deveras importante envolver os mais pequenos na gestão financeira familiar.

As crianças devem ser incentivadas a saber gerir o seu próprio dinheiro, para que futuramente adotem decisões mais conscientes e responsáveis, avaliando possíveis situações de risco.

Os mais novos já têm os seus gastos, com por exemplo a compra das refeições ou brinquedos, precisam ter a noção real sobre de onde vem o dinheiro e de como é difícil ganhá-lo.

Podem os pais começar por explicar que para ter água, luz e comida em casa é necessário gastar dinheiro, apercebendo-se que em família há receitas e despesas. Consequentemente, adotam comportamentos e pensamentos que podem gastar o dinheiro de forma abundante e não sentem necessidade de poupar.

A importância de falar sobre a literacia financeira com as crianças e jovens é reconhecida pela DECO há muito tempo, procurando-se sempre, e sobretudo agora em virtude das grandes dificuldades financeiras que as famílias portuguesas enfrentam em consequência da pandemia, que no meio educativo e familiar se debata este assunto.

Assim a DECO apresenta no seu programa de educação DECOJovem a dinamização de diversas sessões, seja em formato digital ou presencial, com os jovens e lança iniciativas que contribuem alargar os conhecimentos sobre os mais variados temas relacionados com a área do consumo, inclusive sobre literacia financeira.

Deixamos-lhe alguns conselhos para utilizar junto dos seus educandos:

É importante facultar à criança ou jovem, uma semanada ou mesada, indicando-lhe que não haverá mais dinheiro durante esse período, caso opte por gastar tudo de uma vez.

Incentivo-o a poupar, indicando-lhe como podem criar e gerir o seu dinheiro através da utilização da ferramenta Orçamento (Receitas/semanada + despesas= saldo).

(Receitas/semanada + despesas= saldo). Procure salientar a importância de ter objetivos para atingir a poupança.

Esclareça com a criança a distinção entre desejos e necessidades, tendo presente que para ganhar é preciso trabalhar.

Fale da necessidade de ter três cestos de poupança com os seus filhos, um para as emergências, outro para os sonhos/desejos e um para o futuro.

Partilhe gestos simples que podem adotar no quotidiano de forma a economizar e diminuir o valor das despesas mensais.

Incentivar os mais novos a gerir o seu dinheiro promove atitudes mais conscientes e responsáveis.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!