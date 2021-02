Saiba como reduzir o impacto ambiental provocado pelas compras online

Já ponderou sobre o impacto ambiental provocado pelas encomendas?

A opção pelas compras digitais nunca foi tão grande como agora em tempos da pandemia. Os consumidores preferem a facilidade, comodidade e maior segurança a nível de saúde pública que a internet oferece para adquirir produtos.

Mas já reparou ou pensou nas consequências ambientais das compras on-line? Não estamos só a mencionar as questões do transporte e mobilidade, mas também as relacionadas com a própria embalagem que chega às suas mãos.

Por vezes, a política da loja digital não é a melhor. É preciso analisar o artigo a ser enviado, pensar como embalar sem riscos de o danificar e avaliar o impacto ambiental. Por exemplo: o envio de uma pen drive não obrigada à expedição em caixa “almofadada” de plástico, basta que seja enviada num envelope resistente e adequado.

A embalagem ideal será mesmo aquela que utiliza apenas um único tipo de material, sendo esse fácil de reciclar.

O que pode o consumidor fazer para diminuir este impacto?

Alertar a loja onde fez a encomenda para o “exagero” da embalagem;

Optar por comprar o que é estritamente necessário e evitar compras por impulso ou influenciadas pela publicidade ou promoções;

Tente agrupar a aquisição de vários produtos numa só encomenda;

Opte pelo envio Standard em vez do envio rápido que deve ser utilizado apenas em casos de estrema necessidade e urgência;

Na morada indicada para a entrega da encomenda certifique-se que estará sempre alguém para receber de modo a evitar novas deslocações;

Devolva artigos apenas em caso de defeito ou com uma qualidade inesperada.

Seja um consumidor mais consciente, denuncie o plástico a mais, aqui!

