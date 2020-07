Saiba como ver-se livre dos mosquitos, melgas e outros insetos

Com o calor o ataque dos insectos é uma realidade.

Para manter os mosquitos, melgas e outros insectos ao largo faça uso de um repelente.

As pulseiras estão na moda, mas é um fraco investimento: não afastam a bicharada! As apps para smartphone nem sequer fazem sentido, embora sejam grátis. Portanto, prefira repelentes com ingredientes conhecidos e estudados, como o DEET e a icaridina,

Como aplicar o repelente?

Deve aplicá-lo numa pequena parte da pele, para verificar se tem alergia. Caso este “teste” seja positivo, sobretudo no caso de crianças, interrompa o uso do produto e lave a zona em que foi aplicado com sabonete suave e água. Em situações graves, contacte o médico ou o Centro de Informação Antivenenos (808 250 143).

Se for garantida a ausência de alergias, espalhe apenas na pele exposta e não debaixo do vestuário. Evite passar em superfícies que uma criança possa levar à boca ou sobre feridas ou cortes. Não permita que os mais pequenos manuseiem estes produtos. Deve sempre seguir as instruções do fabricante quanto à aplicação.

Use e abuse do repelente nas zonas expostas. Se deixar um pedaço de pele sem repelente, pode ter a certeza de que o inseto vai atacar. Se estiver em zonas balneares, tem de renovar a aplicação depois de nadar ou até mesmo de transpirar. Se precisar de protetor solar e repelente em simultâneo, saiba que o DEET reduz a eficácia do primeiro. O truque é escolher um fator de proteção elevado e aplicar o repelente em último lugar.

O que nunca deve fazer:

Usar um spray diretamente no rosto. Passe primeiro nas mãos e aplique depois. Faça-o ao ar livre ou numa área ventilada e nunca perto de comida.

Ao regressar a casa, retire o repelente com água e sabonete. Este cuidado é particularmente importante se usar o produto muitos dias seguidos.

Mantenha-se informado e protegido!

