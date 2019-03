Saiba onde é mais caro e mais barato arrendar uma casa em Portugal

Arrendar uma casa em Portugal tem um custo médio de 4,80 euros por metro quadrado (m2), segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados hoje, mas os preços variam muito de região para região. Dos 197 municípios para os quais há dados, 33 apresentam um valor médio das rendas superior ao referencial nacional. Quer isto dizer que nestas regiões o preço por metro quadrado superou o patamar dos 4,80 euros.

Os dados do INE mostram que, sem surpresas, a zona de Lisboa, foi a que apresentou, no segundo semestre de 2018, a renda mais elevada: 11,16 euros, em média, por m2. Arrendar casa na capital custa até sete vezes mais do que na zona mais barata do país – Belmonte – onde um metro quadrado custa, em média, 1,70 euros.

A completar o pódio dos locais mais caros para arrendar casa no país encontram-se Cascais e Oeiras, com preços médios de 9,71 euros por m2 e 9,38 euros por m2, respetivamente. Já o Porto, tem rendas superiores em 63% ao que se regista no resto do país, com valores médios de 7,85 euros, por metro quadrado, menos 3,31 euros do que em Lisboa.

Veja aqui os valores por município (valores em euros por metro quadrado):

Lisboa – 11,16

Cascais – 9,71

Oeiras – 9,38

Porto – 7,85

Amadora – 7,19

Almada – 7,00

Odivelas – 6,92

Funchal – 6,74

Matosinhos – 6,67

Loures – 6,46

Loulé – 6,42

Albufeira – 6,38

Lagos – 6,35

Castro Marim – 6,24

Sintra – 6,00

Tavira – 5,86

Portimão – 5,63

Faro – 5,52

Alcochete – 5,50

Vila Nova de Gaia – 5,45

Vila Franca de Xira – 5,43

Seixal – 5,38

Coimbra – 5,33

Vila Real de Santo António – 5,32

Évora – 5,31

Maia – 5,26

Mafra – 5,25

Santa Cruz – 5,17

Setúbal – 5,14

Montijo – 5,13

Barreiro – 5,10

Aveiro – 5,10

Vila do Bispo – 4,90

Sesimbra – 4,79

Espinho – 4,75

Silves – 4,72

Lagoa – 4,71

Palmela – 4,67

Sines – 4,66

Gondomar – 4,66

Vila da Praia da Vitória – 4,54

Torres Vedras – 4,49

Olhão – 4,46

Valongo – 4,45

Lagoa – 4,41

Moita 4,40

Ponta Delgada – 4,39

Póvoa de Varzim – 4,38

Braga – 4,35

Azambuja – 4,26

Ílhavo – 4,22

Alenquer – 4,20

Machico – 4,19

Arruda dos Vinhos – 4,19

Leiria – 4,19

Vila do Conde – 4,17

Grândola – 4,16

São Brás de Alportel – 4,11

Beja – 4,09

Figueira da Foz – 4,08

Viana do Castelo – 4,00

Esposende – 4,00

Odemira – 4,00

Peniche – 3,97

Velas – 3,95

Caldas da Rainha – 3,91

Ovar – 3,89

Santiago do Cacém – 3,83

Benavente – 3,78

Óbidos – 3,75

São João da Madeira – 3,73

Caminha – 3,72

Sobral de Monte Agraço – 3,69

Coruche – 3,68

Lourinhã – 3,67

Trofa – 3,66

Viseu – 3,65

Nazaré – 3,63

Murtosa – 3,61

Guimarães – 3,57

Vila Nova de Famalicão – 3,57

Marinha Grande – 3,57

Arouca – 3,56

Salvaterra de Magos – 3,55

Montemor-o-Novo – 3,55

Vendas Novas – 3,55

Barcelos – 3,54

Câmara de Lobos – 3,54

Santa Maria da Feira – 3,53

Vila Real – 3,53

Ourém – 3,52

Santarém – 3,48

Estarreja – 3,46

Alcobaça – 3,44

Tomar – 3,42

Peso da Régua – 3,40

Torres Novas – 3,37

Albergaria-a-Velha – 3,35

Almodôvar – 3,33

Almeirim – 3,33

Ponte de Sor – 3,33

Pombal – 3,32

Angra do Heroísmo – 3,29

Cartaxo – 3,28

Condeixa-a-Nova – 3,28

Ribeira Grande – 3,26

Tondela – 3,25

Reguengos de Monsaraz – 3,23

Paredes – 3,21

Entroncamento – 3,21

Águeda – 3,17

Vagos – 3,17

Ponte de Lima – 3,16

Vale de Cambra – 3,16

Chaves – 3,16

Santo Tirso – 3,15

São Pedro do Sul – 3,15

Valença – 3,14

Castelo Branco – 3,14

Cadaval – 3,13

Golegã – 3,12

Elvas – 3,12

Montemor-o-Velho – 3,12

Vila Nova da Barquinha – 3,12

Alcácer do Sal – 3,11

Oliveira do Bairro – 3,10

Bombarral – 3,09

Cantanhede – 3,09

Moura – 3,06

Rio Maior – 3,04

Vila Nova de Cerveira – 3,02

Arcos de Valdevez – 3,01

Oliveira de Frades – 3,01

Arraiolos – 3,00

Oliveira de Azeméis – 3,00

Covilhã – 3,00

Anadia – 2,99

Cabeceiras de Basto – 2,94

Penafiel – 2,94

Mealhada – 2,92

Fundão – 2,92

Guarda – 2,90

Estremoz – 2,89

Batalha – 2,88

Vila Viçosa – 2,86

Melgaço – 2,85

Horta – 2,84

Paços de Ferreira – 2,83

Monção – 2,82

Abrantes – 2,82

Alcanena – 2,82

Porto de Mós – 2,80

Vila Verde 2,79

Portalegre 2,79

Amarante – 2,78

Miranda do Corvo – 2,78

Tábua – 2,77

Vizela – 2,75

Ansião – 2,75

Carregal do Sal – 2,73

Mira – 2,72

Vidigueira – 2,68

Mangualde – 2,67

Paredes de Coura – 2,66

Lousã – 2,66

Soure – 2,66

Santa Comba Dão – 2,66

Fafe – 2,63

Campo Maior – 2,63

Borba – 2,60

Cinfães – 2,60

Sever do Vouga – 2,60

Marco de Canaveses – 2,58

Ponte da Barca – 2,56

Sertã – 2,54

Seia – 2,53

Vila Nova de Poiares – 2,52

Baião – 2,51

Mirandela – 2,50

Felgueiras – 2,49

Bragança – 2,49

Lousada – 2,48

Amares – 2,47

Nelas – 2,45

Póvoa de Lanhoso – 2,40

Gouveia – 2,39

Arganil – 2,37

Mortágua – 2,36

Oliveira do Hospital – 2,34

Valpaços – 2,28

Macedo de Cavaleiros – 2,22

Moimenta da Beira – 2,05

Celorico de Basto – 2,04

Lamego – 1,99

Sátão – 1,93

Vila Nova de Foz Côa – 1,78

Belmonte – 1,70