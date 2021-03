Saiba quais os benefícios na substituição de equipamentos de aquecimento antigos e ineficientes

Para além dos conhecidos custos financeiros diminuírem significativamente na sua fatura de energia com a aquisição de equipamentos de aquecimento mais eficientes, existem outros benefícios que o podem motivar à substituição.

Referimo-nos a uma melhoria da qualidade de vida, um maior conforto, mais qualidade do ar, diminuição do ruído e das emissões de gases com efeito de estufa.

Vejamos algumas dessas vantagens diretas e indiretas:

Redução do impacte ambiental – diminuição da emissão de carbono para o meio ambiente;

Valorização do imóvel – o valor no mercado pela sua casa após a implementação de equipamentos mais eficientes acresce;

Melhoria da qualidade do ar – redução da emissão de gases nocivos e de partículas e micro-organismos que podem prejudicar a saúde dos residentes;

Conforto Térmico – Melhoria da sensação de conforto térmico em relação à temperatura ambiente e humidade relativa;

Independência em relação aos preços da energia – redução das oscilações dos preços da energia na fatura a pagar;

Melhoria estética – menor impacte visual no interior e exterior do edifício, após a instalação da nova solução de aquecimento;

Facilidade de utilização – tanto a utilização como o controlo destes equipamentos são mais simples e práticos;

Mais espaço na sua casa – o espaço necessário para a instalação de novos sistemas de aquecimento é mais reduzido, incluindo o armazenamento.

Visite a plataforma HARP e saiba mais sobre sistemas de aquecimento eficientes.

Procure-nos em: DECO MADEIRA na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt; ou contacte-nos para o número: 968 800 489/ 291 146 520.