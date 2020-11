Saiba que opções tem para ter um Natal mais sustentável e economizar na carteira

A tradição de enfeitar um pinheiro para receber o Natal tornou-se comum nas casas das famílias portuguesas a partir da metade do século passado.

“Fazer” a árvore de Natal é, hoje, um gesto quase natural e um ato de consumo rotineiro, porém apostar num Natal com o menor impacto ambiental ainda não é tradição. Não perder de vista a escolha acertada e sustentável tem de ser o primeiro comportamento do consumo natalício.

Compre uma árvore sintética ou construa-a com materiais reciclados, desde o cartão, metal ou plástico lá de casa, tudo poderá ser utilizado na criação de uma árvore original e divertida.

Se a decisão de ter um pinheiro natural for inabalável recorra aos que são vendidos com autorização, seja pela corporação de bombeiros, grupo de escuteiros ou município, que garante a sustentabilidade do corte. Certifique-se ainda de que há recolha da árvore após as festas, pois depositada incorretamente, inviabiliza os benefícios assumidos.

Independentemente da árvore escolhida, os enfeites poderão, também, ser um aproveitamento de materiais, como tecido, papel e até cápsulas de café. Não se esqueça de aproveitar as decorações mais antigas. São vintage. Além do dinheiro que poupa, o ambiente agradece.

Árvore de Natal sem iluminação é impensável. Também na escolha das luzes pode ser mais sustentável. Opte por um sistema de luzes led com transformador de baixa tensão. Se o isolamento dos condutores se danificar não há risco de choque elétrico. Esta será uma escolha mais dispendiosa, mas mais segura e a segurança não tem preço.

Não se esqueça de conversar com os mais novos sobre os enfeites e iluminações da árvore de Natal. Estes equipamentos não são brinquedos. Podem causar acidentes, como pequenos cortes, entalões ou até queimaduras.

