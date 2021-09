Saiba quem são os 10 futebolistas com mais assistências na história da ‘Champions’. Há dois portugueses na lista

Foram vários os craques que deixaram a sua marca na história da competição de clubes mais importantes da Europa – a Liga dos Campeões. Dos golos às assistências, os futebolistas presentes neste top, de uma maneira ou de outra, remetem para o imaginário dos amantes do futebol, não só pela sua qualidade enquanto jogadores, mas também pelo carisma e mediatismo a eles associado. O ponto que têm em comum: serem futebolistas que marcaram as últimas duas décadas do futebol europeu e mundial.

10 - Neymar (31 assistências) O craque brasileiro é um dos jogadores mais criativos do futebol mundial. Apesar de ser conhecido pela sua capacidade goleadora, Neymar é o décimo jogador de da história da 'Champions' com mais assistências.

9 - Xavi (32 assistências) O ex-internacional espanhol que atualmente é treinador no Qatar, foi uma das grandes figuras da história da Liga dos Campeões, que conquistou por quatro vezes, todas ao serviço do FC Barcelona.

8 - Raúl (32) Recordado pela sua veia goleadora, o ex-internacional espanhol retirado desde 2015, fica na história da prova milionária por vários motivos, mas talvez um dos mais surpreendentes seja mesmo as 32 assistências concretizadas que o colocam no oitavo lugar desta lista.

7 - Zinedine Zidane (32) O francês é considerado um dos melhores jogadores que já pisou os relvados. Zidane é conhecido pela sua qualidade técnica, visão de jogo e pragmatismo. Vencedor da Liga dos Campeões em 2001/02, mas finalista vencido em duas ocasiões, é o sétimo jogador com mais assistências na história da competição.

6 - Angel Di Maria (34) O craque argentino, que teve passagem pelo SL Benfica, continua ao mais alto nível no PSG. Vencedor da Liga dos Campeões em 2013/14, é o sexto jogador da história da competição com mais assistências.

5 - David Beckham (36) Retirado desde 2013, atualmente presidente do Inter Miami (MLS - EUA), é uma das grandes figuras da sua geração. A sua capacidade de passe sempre foi uma das imagens de marca do ex-internacional inglês que, volvidos oito anos, continua no top 10 de jogadores com mais assistências na Liga dos Campeões.

4 - Luis Figo (36) O ex-internacional português, retirado desde 2009, deixou a sua marca numa geração de ouro do futebol mundial. As passagens por FC Barcelona, Real Madrid e Inter de Milão, cimentaram o legado de Figo entre a elite do futebol mundial. Após 11 anos, é o quarto jogador da história da 'Champions' com mais assistências, competição que venceu em 2001/2002.

3 - Lionel Messi (42 assistências) Sem surpresa, o craque argentino está diretamente no pódio dos futebolistas com mais assistências na Liga dos Campeões, competição que já venceu por quatro vezes. A sua capacidade criativa é conhecida por todos os adeptos de futebol e reflete-se em campo.

2 - Ryan Giggs (46 assistências) O ex-internacional galês, sempre jogador do Manchester United, teve uma carreira invejável a todos os níveis. Vencedor da Liga dos Campeões em duas ocasiões, é também o sexto jogador com mais jogos na prova milionária. Retirado desde 2014, permanece com o segundo jogador com mais assistências na 'Champions'.