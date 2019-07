Saída do Reino Unido da UE vai dar lugar a uma Europa mais ‘germanificada’, diz Albuquerque

Com um Brexit cada vez mais inadiável, depois de se saber que o novo Primeiro-ministro britânico aponta a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) para 31 de outubro, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, durante um encontro de investidores da diáspora disse que este acontecimento vai dar lugar a uma Europa mais ‘germanificada’, com tendência para se ‘continentalizar’.

Miguel Albuquerque frisa que esta saída não traz, do ponto de vista geopolítico, coisas boas, nem para a Madeira, nem para um país euro-atlântico como é Portugal.

“Estou convencido de que existe um interesse fundamental da própria União Europeia em manter fortes laços com o Reino Unido. O Reino Unido é uma potência essencial na configuração da UE, é o alicerce geopolítico atlântico e faz muita falta à UE”, referiu o governante, acrescentando que a UE vai mudar muito geopoliticamente.

O Presidente do Governo Regional salientou que tendo em conta a importante comunidade madeirense no Reino Unido, o Governo madeirense criou na Loja do Cidadão um gabinete dedicado a atender os problemas relativos à legalização e formalização das licenças de residência.

Miguel Albuquerque anunciou ainda uma viagem a Jersey em Agosto, com a duração de três dias.